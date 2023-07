Informáticos do Estado em greve dia 24 de julho

Os trabalhadores das carreiras de informática do Estado vão estar em greve no dia 24 de julho, convocada por três estruturas de sindicatos da Função Pública da CGTP.





Em comunicado, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) e o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) dizem ainda que decidiram avançar com um abaixo-assinado por considerarem que a proposta do Governo para a revisão destas carreiras, ainda está em discussão, é "inaceitável e profundamente injusta para os trabalhadores, e que a mesma vem ao arrepio da negociação que deve ocorrer com os sindicatos".





As três estruturas defendem que se mantenham as carreiras pluricategoriais – ou seja, que além de progressões permitam as promoções – a preservação de vários cargos e categorias, a integração na carreira de todos os trabalhadores que desempenham funções no Estado "independentemente do seu vínculo contratual", a recuperação do poder de compra, a eliminação da "precariedade" e do recurso ao ‘outsourcing’ ou a manutenção da validade dos concursos de promoção em curso.





O Governo voltou a reunir-se esta semana com os sindicatos, mas as reuniões de negociação ainda não acabaram.



Fesap ainda vai avaliar





A Fesap (UGT) deixa para já a questão em aberto, lembrando que está marcada uma nova reunião com o Governo sobre as carreiras de informática para dia 19.





"O Governo comprometeu-se a fazer melhorias em geral, nomeadamente atribuindo um suplemento aos coordenadores, admitindo melhorar o topo das carreira de especialista" e, no caso dos técnicos de informática, manter o nível 42 (2.702,15 euros) mesmo para os que entrem no futuro na carreira, em vez de o baixar, como prevê a proposta inicial.





Os sindicatos da Fesap reúnem-se no dia 13 tendo como objetivo "fazer o ponto de situação das carreiras informáticas e avaliar a forma como o SIADAP será alterado, permitindo progressões mais rápidas", contando que a proposta sobre a revisão do SIADAP chegue na primeira quinzena deste mês.





"Se os sindicatos da Fesap entenderem que há motivos para greve avançaremos", conclui José Abraão.