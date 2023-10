Mais de um quinto dos funcionários públicos ganham o mínimo. Aumento será de 6,8%

Mais de um quinto (22%) dos funcionários públicos ganham o mínimo possível no Estado, ou seja, 769,2 euros, segundo fonte oficial do gabinete da ministra da Presidência.Tendo em conta o universo de 746 mil funcionários reportados pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, estão em causa 164 mil pessoas.A proposta de aumentos salariais apresentada pelo Governo, que não será alterada antes da apresentação do próximo orçamento do Estado, prevê que estas 164 mil pessoas tenham aumentos nominais de 6,8%.Desta forma, o salário mais baixo no Estado passa para 821,83 euros.O Governo anunciou esta sexta-feira aos sindicatos da Função Pública que os salários vão aumentar cerca de 52 euros no próximo ano, mas com a garantia mínima de 3% , em vez dos 2% inicialmente anunciados.Significa isto que os aumentos salariais são reforçados para quem ganha 1.807 euros ou mais, não havendo face à primeira proposta qualquer aumento na base. A proposta só cobre a inflação prevista para este ano no caso de quem ganha até cerca de mil euros A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou que o Governo está a negociar com os parceiros sociais um aumento do salário mínimo de 7,9%, para os 820 euros.