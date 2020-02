STE corrige cálculos sobre salários líquidos dos funcionários

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado indicou ao início da tarde que são várias as situações em que os funcionários públicos vão receber um salário liquido menor. O Negócios verificou entretanto os cálculos e chegou a outra conclusão. A Frente Sindical veio entretanto corrigir o erro.

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado admitiu esta segunda-feira que houve um erro nos cálculos que levaram Helena Rodrigues a anunciar que a maioria dos funcionários públicos iria perder vencimento líquido em 2020, mesmo nos casos em que o aumento é de 0,3%.





"Com 0,3% de atualização a maioria dos trabalhadores vai receber menos remuneração", disse Helena Rodrigues, aos jornalistas.



Em causa, de acordo com os primeiros cálculos, estava o facto de o aumento implicar uma subida dos descontos para a ADSE e para a CGA que não é compensada pelo ajustamento das taxas de IRS.De acordo com os exemplos divulgados pelo STE, tal aconteceria no caso de salários brutos de 2025,35 euros em diante.



O Negócios esteve entretanto a conferir as contas do STE e chegou a outra conclusão, questionando a Frente Sindical sobre o assunto.