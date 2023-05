Tribunais já deram vitórias e derrotas a dirigentes exonerados do IEFP

A exoneração em bloco de dirigentes de topo do IEFP no último dia de 2015, pouco depois das eleições, motivou uma série de processos em tribunal contra o Ministério do Trabalho. Até ao momento houve pelo menos duas vitórias parciais em primeira instância dos ex-dirigentes contra o Ministério do Trabalho e IEFP, por insuficiente fundamentação, e três derrotas, num conjunto de processos que admitem recurso.

...