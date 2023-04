Joaquim Oliveira Martins: “Ideia de que fundos são para regiões atrasadas tem de ser revisitada”

A Comissão Europeia está a debater o futuro da Política de Coesão pós-2027, de forma a maximizar a eficácia dos fundos no apoio aos Estados-membros. Ao Negócios, o economista Joaquim Oliveira Martins, que é conselheiro da comissária europeia Elisa Ferreira, considera que é preciso rever a ideia de que os fundos europeus devem ser em exclusivo para as regiões com menos PIB ‘per capita’, porque as regiõ

...