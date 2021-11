Acordo de Parceria do PT2030 deverá ser entregue em Bruxelas "até ao final do ano"

Em entrevista ao Negócios, o Ministro do Planeamento explica derrapagem nos prazos do PT2030 com "sobreposição" das autárquicas. Nelson de Souza admite, no entanto, que "não há necessidade nenhuma de antecipar o PT2030" e que "não há pressa" na sua execução para já.

