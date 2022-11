Bruxelas aprova PRR da Hungria com ressalvas mas corta em fundos de coesão

"A Comissão, depois de garantir a inclusão de marcos essenciais sobre a independência judicial e a proteção do orçamento da UE, decidiu hoje [quarta-feira] aprovar o PRR da Hungria, condicionado à implementação plena e efetiva dos marcos exigidos", indica o executivo comunitário, em comunicado

Em causa está o cumprimento de 17 medidas corretivas, juntamente com outras reformas do Estado de direito relacionadas com a independência judicial, num total de 27 marcos. "Isto significa que nenhum pagamento ao abrigo do PRR será possível até a Hungria ter implementado plena e corretamente estes 27 importantes marcos", explica Bruxelas.A aprovação do PRR húngaro vinha a ser sucessivamente adiada devido ao incumprimento do Estado de direito, que é uma das condições para os Estados-membros terem acesso aos fundos de apoio à retoma económica pós-covid.A Comissão Europeia decidiu ainda suspender 7,5 mil milhões de euros em fundos da política de coesão à Hungria, tendo em conta que, "não obstante as medidas tomadas, existe ainda um risco contínuo para o orçamento da UE, dado que as medidas corretivas que ainda precisam de ser cumpridas são de natureza estrutural".A Hungria verá, assim, suspensas 65% das autorizações para três programas operacionais, no âmbito da política de coesão, num montante total de 7,5 mil milhões de euros, depois de em setembro a Comissão Europeia ter avançado com uma proposta para suspender o acesso da Hungria a fundos europeus estruturais e de investimento, no âmbito da política de coesão.