Bruxelas presta apoio técnico a Portugal para concretizar 12 reformas estruturais

ajudar na modernização dos serviços públicos, bem como contribuir para uma economia mais resiliente e sustentável





Para este ano, a comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, anunciou que o Instrumento de Apoio Técnico terá um

orçamento total de 116,8 milhões de euros para apoiar as reformas dos Estados-membros, sempre que esse apoio for solicitado pelas autoridades nacionais e receba "luz verde" de Bruxelas.

O Instrumento de Apoio Técnico continuará a apoiar os Estados-Membros e as diferentes regiões na realização de reformas que possam melhorar a sua resiliência, apoiar estratégias de crescimento, preparar as transições digital e climática, e garantir administrações públicas mais eficientes e ágeis", referiu.





As reformas elegíveis para apoio visam sobretudo a administração pública, ambiente empresarial, setor financeiro, mercado de trabalho, serviços sociais, cuidados de saúde, transição verde e cibersegurança.

Integração da perspetiva de género, turismo sustentável, gestão das finanças públicas, medicina genómica, reforma da administração pública, tributação das propriedades agrícolas, políticas marítimas e das pescas sustentáveis, e nos sistemas de gestão e controlo dos fundos da UE".



Até ao momento, Bruxelas apoiou Portugal em 48 projetos, através do Instrumento de Apoio Técnico ou pelo seu antecessor, o Programa de Apoio às Reformas Estruturais (PARE). Desses, 17 projetos foram "concluídos com êxito".



Lista de reformas que serão apoiadas por Bruxelas em Portugal este ano:



- Reforma da Gestão das Finanças Públicas – Fase II

- Reforçar o setor agrícola em Portugal: desenhar um novo regime de tributação das propriedades agrícolas

- Integração de género nas políticas públicas e processos orçamentais

- Inteligência artificial para uma melhor regulamentação na UE (AI4AI@EU)

- Desenvolvimento de serviços governamentais digitais resilientes, inovadores e centrados no ser humano

- Utilização de inteligência artificial na auditoria dos fundos da UE e contribuir para melhorar os sistemas de gestão e controlo

- Apoio ao ecossistema turístico: rumo a um turismo mais sustentável, resiliente e digital

- Desenvolvimento de um plano estratégico para a descarbonização, digitalização e economia azul sustentável para os setores marítimo e pesqueiro e planeamento e sustentabilidade do ambiente marinho

- Plataforma de microdados para produtividade

- Implementação de uma Estratégia Nacional de Medicina Genómica em Portugal

- Autoridades regionais e locais – Reforçar a cooperação e a qualidade da administração pública

- Academia de Finanças Digitais de Supervisão da UE - CMVM



A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira apoio técnico a 225 projetos de reformas na União Europeia (UE), com vista a. Dos projetos apoiados, 12 são portugueses e alguns constam no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).Reconhecendo que a invasão na Ucrânia pode dificultar a implementação de reformas na UE, Bruxelas considera que oDos pedidos de apoio recebidos pela Comissão Europeia, 36% centram-se na transição climática e 51% na transição digital. Mais de metade (57%) dos projetos apoiados dizem respeito a reformas acordadas pelos Estados-membros com Bruxelas, no âmbito dos PRR.Em Portugal, a Comissão Europeia irá prestar apoio técnico a 12 reformas planeadas nas áreas da "digitalização dos serviços públicos, i