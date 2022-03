Bruxelas reforça apoio a reformas na UE para acolher refugiados e "cortar" energia russa

Leia Também Bruxelas presta apoio técnico a Portugal para concretizar 12 reformas estruturais

"O Instrumento de Apoio Técnico é um instrumento flexível que se pode adaptar a diferentes circunstâncias políticas. Agora está pronto para ajudar os Estados-Membros a acolherem e integrarem aqueles que fogem da guerra na Ucrânia e a reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis, incluindo os provenientes da Rússia", referiu.Os pedidos relacionados com a ajuda aos refugiados devem ser submetidos até ao dia 8 de abril. Já os projetos de reforma que se prendem com a redução da dependência energética face à Rússia, em linha com as orientações do programa REPowerEU, podem ser entregues até esta quinta-feira, dia 24 de março.A Comissão Europeia avaliará depois os pedidos de apoio, podendo estes passar apenas por aconselhamento estratégico e jurídico, ou então assumir a forma de apresentação de estudos, formação e visitas no terreno. A ideia é que, com os conhecimentos adquiridos, os Estados-membros sejam capazes de avançar com as reformas necessárias e adequadas ao atual contexto de guerra na Ucrânia.