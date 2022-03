Parlamento Europeu e pelo Conselho, prevê um aumento do pré-financiamento do 10 mil milhões de euros em fundos europeus, previstos para este ano, ao abrigo da Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT-EU), de 11% para 15%.

Para os países que fazem fronteira com a Ucrânia (Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia) e que têm têm recebido "um maior número de refugiados face à sua população nacional" (Áustria, Bulgária, República Checa e Estónia), a Comissão Europeia sugere um aumento dos adiantamentos das verbas do REACT-EU para 45%.Tal como ficou decidido na reunião de Versalhes de 10 e 11 de março, os Estados-membros irão usar uma parcela dos 10 mil milhões de fundos do REACT-EU, que integram a chamada "bazuca" europeia para apoiar a retoma económica europeia no pós-pandemia, para apoiar o acolhimento aos refugiados que fogem da guerra na Ucrânia.A ideia é que, assim que for adotada, a flexibilidade do CARE permita aos Estados-membros beneficiar dos fundos europeus para comprar materiais e equipamentos necessários ao acolhimentos dos refugiados e garantir habitações, emprego, educação, cuidados de saúde e uma efetiva inclusão social de quem fugiu da guerra.À semelhança do que aconteceu durante a pandemia, os fundos do REACT-EU terão um cofinanciamento de 100% e de uma execução flexível.No caso de Portugal, a Comissão Europeia atribuiu ao país 545 milhões de euros do REACT-EU este ano. Desse montante, o