Porto Tech Hub tem mais de 40 empregos para refugiados ucranianos

O ecossistema tecnológico do Porto uniu-se para promover a adaptação e integração no mercado de trabalho dos refugiados ucranianos que recentemente chegaram a Portugal, tendo criado, até ao momento, mais de 40 vagas de emprego, nas mais diversas áreas.

Trata-se de uma iniciativa promovida pela Porto Tech Hub, associação que promove e desenvolve a cidade Invicta como centro tecnológico global, e conta já com a participação de cerca de 10 empresas, que têm em aberto ofertas de emprego para áreas tecnológicas como "Data Science", "Testing", "DevOps", "Gaming", entre outras.

"As funções serão maioritariamente realizadas na região do Porto, mas também noutras cidades do norte do país, podendo algumas decorrer em modelos remotos ou híbridos, de forma a chegarem ao máximo de candidatos possível", sublinha a Porto Tech Hub, em comunicado.

"Desde o nascimento da nossa associação que trabalhamos para a promoção da comunidade tecnológica do Porto e para o desenvolvimento de todos os que cá vivem e trabalham. É precisamente com essa missão em mente que, neste momento de conflito na Europa, sentimos que era urgente unir o máximo de empresas e promover ações com impacto positivo nas pessoas que chegaram recentemente à nossa cidade para começar uma nova vida. Para isso, trabalhamos com todas as organizações nossas associadas que tenham a possibilidade de proporcionar desafios profissionais aos refugiados, que agora precisam de uma nova oportunidade", afirma Luís Silva, presidente da Porto Tech Hub.