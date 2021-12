Governo cria comité coordenador dos fundos do PRR para transição digital

O Governo criou um comité coordenador dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) dedicados à transição digital. O novo órgão coordenador foi constituído por um despacho publicado esta segunda-feira em Diário da República e será integrado por representantes de 13 entidades públicas.

O diploma determina que o referido comité irá funcionar na dependência do ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e terá como missão desenvolver, coordenar e monitorizar a execução das medidas relacionadas com a transição digital previstas na componente "Empresas 4.0" do PRR.



Tal como acordado com Bruxelas, essa componente (C16) será dedicada a aumentar a literacia digital, à transformação digital do setor empresarial e à digitalização do Estado. Cabe, por isso, ao novo comité coordenador assegurar "o sucesso da execução e monitorização das medidas previstas" nesse âmbito.



Para isso, o comité irá funcionar "durante o período de vigência do PRR", ou seja, até ao fim do período de execução em 2026, e deverá "criar as condições para a estreita colaboração entre entidades com competências em diferentes áreas" para que sejam estabelecidos os marcos e metas acordados com a Comissão Europeia.



Startup Portugal, AMA e DGAE entre as empresas coordenadoras

Na prática, o novo comité coordenador será responsável por estabelecer recomendações sobre a monitorização "estratégica, operacional e financeira" do PRR e sobre a concretização das medidas aí previstas, estabelecer os critérios de avaliação e avaliar o mérito das propostas apresentadas e apoiar o desenvolvimento dos contratos a celebrar com os beneficiários finais.



O comité deverá ainda estabelecer as minutas dos contratos a celebrar com os beneficiários finais, acompanhar a execução das medidas e dos investimentos, elaborar e aprovar os relatórios periódicos técnicos de acompanhamento da execução dos investimentos e contribuir para a prossecução dos trabalhos a desenvolver.



A Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) irá coordenar as questões técnicas para o cumprimento das metas relativas à transição digital, enquanto a Direção-Geral de Atividades Económicas (DGAE), a Agência Nacional de Inovação (ANI), a Startup Portugal, a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE) serão algumas das 13 entidades públicas responsáveis pela coordenação estratégica.



Cada uma dessas entidades será responsável pelo acompanhamento de um conjunto de medidas inseridas um dos cinco grupos definidos pelo Governo: capacitação digital das empresas, comércio digital, empreendedorismo, inovação digital e catalisação da transição digital.