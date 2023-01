Governo falha meta de execução do PT2020 para 2022. Há ainda 4 mil milhões por aplicar

No que toca aos pagamentos, a AD&C nota que, até ao final de dezembro, estavam efetuados pagamentos aos beneficiários "na ordem dos 23,2 mil milhões de euros de fundos, o que representa 86% da dotação total" e que mais de 80% do valor programado já tinha sido transferido pela Comissão Europeia para Portugal.





A intenção do Governo era fechar o ano de 2022 com uma taxa de execução de 87% dos fundos europeus do Portugal 2020, mas afinal ficou a dois pontos percentuais de cumprir com o prometido. O boletim informativo divulgado esta segunda-feira pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) mostra que faltam ainda executar cerca de 4 mil milhões de euros."O Portugal 2020 atingiu no final de 2022 uma taxa de compromisso de 116% e uma taxa de execução de 85%", lê-se no boletim trimestral da AD&C. Isso significa que, tendo em conta que 2023 é o ano de encerramento do PT2020, Portugal vai ter de executar 15% dos 26 mil milhões de euros do atual quadro financeiro, para garantir uma absorção integral de verbas.Num comunicado emitido após serem conhecidos estes dados, o Governo garante que, "em 2023, o último ano de execução do Portugal 2020, serão intensificados os mecanismos de acompanhamento junto dos beneficiários, promovendo o bom encerramento dos projetos, com vista à maximização dos resultados e à total absorção dos fundos europeus disponíveis".Em 2021, Portugal atingiu uma taxa de execução de 70%, tendo executado 3.478 milhões de euros, quando a meta inicialmente prevista era de 3.412 milhões de euros. A explicar aquele que foi o segundo melhor ano de execução de fundos europeus de sempre esteve a pandemia da covid-19 , levando a uma aceleração nos investimentos programados.Sobre isso, o Governo destaca que "no final de 2022, Portugal apresentava uma taxa de reembolso de 81% dos fundos do Portugal 2020, o que coloca o país no segundo lugar no ranking dos 15 Estados-membros com orçamentos comparáveis (superiores a 7 mil milhões de euros)", com uma taxa superior em seis pontos percentuais face à média europeia.Só no ano passado, o Ministério da Presidência refere que a Comissão Europeia transferiu para Portugal, sob a forma de pré-financiamentos ou de reembolso de despesas, "3.294 milhões de euros, um montante só superado em 2021 e 2020, sobretudo pelo efeito das medidas de reforço da liquidez para mitigar os custos da pandemia covid-19". "Portugal ocupa a segunda posição do ranking, sendo apenas ultrapassado pela Polónia (82%), seguindo-se no terceiro lugar a República Checa (81%)", diz.