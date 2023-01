PT2020: Fundos de Coesão cumprem meta de execução prometida de 86%

Até ao final de 2022, foram executados 18,6 mil milhões de euros dos cerca de 21 mil milhões de Fundos de Coesão, incluídos no atual quadro financeiro de apoio, o Portugal 2020. O montante fica cerca de 100 milhões de euros acima do previsto, o que permitiu a Portugal terminar o ano cumprindo a execução prometida de 87%."O apuramento dos valores no Portugal 2020 para os Fundos da Política de Coesão, reportados a 31 de dezembro de 2022, regista 18,6 mil milhões de euros de apoio executado, dos quais 3,475 mil milhões de euros em 2022", indica a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), que coordena os fundos europeus, numa nota divulgada esta quarta-feira.A entidade liderada pela ex-secretária de Estado Cláudia Joaquim sinaliza que, ao longo de 2022, foram executados "cerca de 16%" dos fundos atribuídos por Bruxelas para reforçar a coesão da União Europeia, o que permitiu fechar o ano com uma execução de 87%. Isso significa que agora, em 2023 (o último ano de execução do PT2020), há ainda cerca de 2,5 mil milhões de euros para executar dos Fundos de Coesão.A execução acumulada desde o início do PT2020, cujos primeiros concursos abriram em 2015, está assim "96 milhões de euros acima do que a meta prevista para este período". Do valor programado, 121% já foi aprovado. O valor conta com projetos de "overbooking" para assegurar que não existem quebras em caso de desistência nas operações aprovadas.A AD&C nota também que a "quase globalidade" dos programas operacionais incluídos no PT2020 "atingiu ou ficou muito próximo da meta definida". Os programas mais atrasados são os programas regionais dos Açores, Algarve, Alentejo, Norte e Centro, que encerraram 2022 com uma taxa de execução abaixo da meta anual definida."Em 2022, os fundos da Política de Coesão do Portugal 2020 apoiaram a economia, os territórios e as pessoas num total de 4 mil milhões de euros", refere AD&C.Foram ainda executados 484 milhões de euros de fundos do REACT-EU, o programa de assistência à recuperação para a coesão e os territórios da Europa, o que contribuiu para uma execução acumulada de 1.436 milhões (67% do total de 2,1 mil milhões a executar também até ao final de 2023.De fora desta contagem ficam os programas de Desenvolvimento Rural, o programa para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e os programas operacionais de Cooperação Territorial Europeia, que também fazem parte do PT2020.