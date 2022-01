Governo já entregou pedido de desembolso de mais 1,3 mil milhões do PRR a Bruxelas

O Governo entregou esta terça-feira o pedido formal de desembolso de novas verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) à Comissão Europeia. Depois do adiantamento de 2,2 mil milhões de euros em agosto, este será o primeiro desembolso de verbas do PRR que Portugal receberá, após cumprir os objetivos acordados.O pedido formal acontece depois de o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e o comissário europeu da Economia Paolo Gentiloni terem assinado, ainda este mês, o acordo operacional do PRR , que é um passo fundamental para cada Estado-membro ter acesso à chamada "bazuca" europeia.Ao todo, Portugal teve de cumprir 38 marcos e metas até ao final de 2021, entre os quais estão a criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento, o desenvolvimento do mercado de capitais e a promoção da capitalização de empresas não financeiras e o reforço da digitalização nas escolas.Segundo a estrutura de missão Recuperar Portugal, que gere o PRR, para a submissão deste primeiro pedido de desembolso tiveram de ser reunidas quarto condições: o cumprimento "integral" dos marcos e metas estabelecidos, a assinatura do acordo operacional, a auditoria da Inspeção-Geral de Finanças ao sistema de gestão e controlo eparecer prévio da Comissão de Auditoria e Controlo e uma declaração de gestão da estrutura de missão.O primeiro desembolso deverá chegar ainda durante o primeiro trimestre de 2022. Com este novo montante que está ainda dependente da aprovação da Comissão Europeia, Portugal receberá um total de 3.494 milhões de euros, o que corresponde a 21% dos 16,6 mil milhões de euros alocados a Portugal, no âmbito do PRR.A vizinha Espanha recebeu o primeiro desembolso da "bazuca" ainda em dezembro e outros países, como a França, Itália e Grécia, já acionaram o pedido de novas verbas.