Governo promete mais verbas para a inovação social na reprogramação do PT2030

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, comprometeu-se esta segunda-feira a reforçar as verbas destinadas à inovação social no próximo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2030. Para tal, a ministra sinaliza que, além dos 7,9 milhões previstos, os apoios à inovação social deverão aumentar com as reprogramações de verbas do PT2030."Gostaria que a verba que está sinalizada [para a inovação social no PT2030], ao longo das várias reprogramações fosse sistematicamente reforçada. É este o compromisso que deixo e a vontade também", anunciou Ana Abrunhosa, na apresentação da Agenda para o Impacto 2030, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.Para Ana Abrunhosa, "não há dúvidas" de que a inovação social é "uma área com enorme potencial de desenvolvimento" e que é "particularmente importante porque intervém de forma direta na vida da população mais fragilizada e desprotegida" com o objetivo de tornar Portugal num país mais inclusivo e coeso em termos sociais.A ministra salientou também que espera que possa haver "mais territorialização da inovação social" ao longo da execução do PR2030, "com mais munícipios, comunidades intermunicipais, agências de desenvolvimento local, CCDR [Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional] e empresas envolvidas" nos projetos apoiados por fundos europeus."Portugal foi o primeiro país da União Europeia a mobilizar fundos europeus para uma entidade exclusivamente dedicada à inovação social. E vai continuar a fazê-lo. O facto de Portugal liderar essa área e se ter tornado um referencial significa para nós uma responsabilidade acrescida e daí a importância dos momentos de avaliação, mas também de colocarmos mais ambição no caminho que temos vindo a fazer", referiu.O PT2030, cujos primeiros avisos deverão abrir já no próximo ano, destina à inovação social 34% do total de mais de 23 mil milhões de euros de que Portugal irá beneficiar ao abrigo do próximo quadro comunitário. A maior parte desse dinheiro virá do Fundo Social Europeu (FSE+): 7,5 mil milhões de euros.