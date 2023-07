O presidente do IAPMEI, Luís Filipe Pratas Guerreiro, afirmou esta quinta-feira que as agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que visam a apoiar a inovação empresarial, já receberam um total de 384 milhões de euros. Com as assinaturas desta quinta-feira, estão agora contratadas 50 agendas."Até agora, temos o pagamento de 384 milhões de euros [das agendas mobilizadoras]", referiu o presidente do IAPMEI, Luís Guerreiro, em audição na subcomissão para o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR, na Assembleia da República.O novo líder do IAPMEI, que assumiu funções em janeiro após a demissão de Francisco Sá, recordou que inicialmente as agendas mobilizadoras aprovadas recebiam um adiantamento de 13% do montante cofinanciado pelo PRRe que essa taxa foi entretanto aumentada para 23%. Face a isso, o total de pagamentos tem vindo a aumentar.Das 143 propostas de agendas mobilizadoras que foram recebidas, apenas 53 foram aprovadas. Esta quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, esteve em Aveiro para assinar mais sete das agendas aprovadas."Atualmente, faltam três dessas 53, que são as mais difíceis. Dessas três, penso que já há um caminho para a resolução de pelo menos duas delas", disse Luís Guerreiro. As agendas mobilizadoras em falta dizem respeito a projetos apresentados por consórcios liderados, respetivamente, pela Galp, REN e Bondalti.A dotação inicial do PRR para as agendas mobilizadoras era de 900 milhões de euros, mas esse montante triplicou na reprogramação do PRR para 2,8 mil milhões de euros. Luís Guerreiro referiu que a decisão foi tomada com base "na qualidade que houve durante o concurso e na importância deste tipo de agendas" e que esse reforço vai permitir ir mais longe no impulso à inovação empresarial."É de destacar a importância que as agendas mobilizadoras vão ter alavancar a nossa economia e fazer com que ela se torne mais competitiva, mais resiliente e que haja um maior grau de internacionalização", referiu.