Portugal recebe mais 523 milhões do SURE para apoiar emprego

mprego em situações de emergência. Esta é a última tranche do SURE de que Portugal irá beneficiar, tendo recebido, ao todo, 5,9 mil milhões de euros desde 2020.





Os desembolsos acontecem depois de a Comissão Europeia ter ido buscar financiamento aos mercados, a 22 de março, através da emissão de dívida a 15 anos, no valor de 2,17 mil milhões de euros. Com estes desembolsos, a UE já concedeu um total de 91,8 mil milhões de euros em empréstimos com o SURE.





"Após oito emissões de obrigações ao abrigo do SURE, garantimos cerca de 92 mil milhões de euros a 19 Estados-membros. Esses fundos irão ajudar a proteger empregos, apoiar empresas e mitigar as consequências adversas da pandemia em nossa União",



Dos 19 países que recorreram a este apoio, apenas a Polónia e a Roménia têm ainda uma nova tranche deste tipo de apoio pendente. Os restantes Estados-membros podem ainda apresentar pedidos de apoio ao abrigo do SURE, que tem ainda 5,6 mil milhões de euros que pode fornecer em assistência financeira.



No s problemas de absorção de fundos do SURE, "devido à adoção de novas medidas elegíveis". O Negócios contactou o Ministério do Planeamento para perceber que "medidas elegíveis" foram adotadas, mas não obteve qualquer esclarecimento até à data.

A Comissão Europeia aprovou esta segunda-feira o desembolso de mais 523 milhões de euros em empréstimos a Portugal, no âmbito do programa SURE, criado para apoiar o e novo desembolso de 523 milhões deverá servir para financiar o "aumento repentino dos gastos públicos" com a pandemia, a fim de preservar o emprego. Ou seja, servirá para pagar medidas como o apoio extraordinário à retoma progressiva, lay-off simplificado ou o incentivo à normalização da atividade.Além da Portugal, também a Hungria e a Polónia receberam "luz verde" de Bruxelas para receberem um novo desembolso. A Hungria receberá 147 milhões de euros em empréstimos para apoiar o emprego, enquanto a Polónia receberá um "cheque" de 1,5 mil milhões de euros, que terá de ser devolvido em condições favoráveis.