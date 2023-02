Governo quer lançar concurso para linha do metro entre Odivelas e Loures até junho

Leia Também Metro avalia revisão em alta do investimento na expansão

O ministro do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), Duarte Cordeiro, anunciou esta sexta-feira que o Governo espera lançar ainda durante o primeiro semestre de 2023 o concurso para a contratação da empreitada e do material circulante para avançar com a construção da linha violeta do Metro de Lisboa, entre Odivelas e Loures. Isto se a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitir entretanto a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) necessária para o projeto avançar, depois de ter sido submetido o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), já colocado em consulta pública."Não há para já a necessidade de um plano B para esta linha por causa da Declaração de Impacte Ambiental, que está a ser trabalhada", disse.Na conferência de imprensa agendada para dar resposta às conclusões da Comissão de Avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência, o governante reconheceu que este projeto conta neste momento com atraso de seis meses e uma derrapagem nas verbas necessárias de 250 milhões para 390 milhões de euros (devida a um "aumento dos custos materiais"), o que lhe valeu a pior classificação ("crítico") de entre os 22 programas do PRR que estão sob a alçada do MAAC.Apesar disso, Duarte Cordeiro acredita que a linha violeta do Metro de Lisboa possa ficar pronta no segundo semestre de 2026, mesmo em cima do prazo final para a execução do PRR. O ministro acrescentou ainda que o concurso a lançar até junho de 2023 será para a totalidade do projeto, "salvaguardando o financiamento que não está previsto no PRR" através do Orçamento do Estado, novos empréstimos do PRR ou mesmo linhas de empréstimos do Banco Europeu de Investimento disponíveis para este fim.O MAAC admitiu ainda que possa ser contemplado um faseamento de projeto. "O Governo tem mantido todos os projetos e expectativa da sua concretização. E é essa a nossa perspetiva também para a linha violeta. Mas há sempre a possibilidade de metas intermédias, se os atrasos nos empurrarem para fora do PRR", explicou Duarte Cordeiro, sublinhando que o projeto da linha violeta acabou por se tornar mais ambicioso do que era inicialmente e por isso mais caro, com estações subterrâneas em vez de ser apenas um metro de superfície.