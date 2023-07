PRR: Banco de Fomento duplica dotação do Programa de Venture Capital para 400 milhões

O Banco Português de Fomento (BPF) anunciou esta quarta-feira que aumentou a dotação do Programa de Venture Capital de 200 milhões de euros para 400 milhões de euros, por via da reafetação do Programa de Recapitalização Estratégica.A instituição assinala que o aumento da dotação surge depois da "elevada qualidade das candidaturas" ao programa, um dos dinamizados pelo Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) e "após aprovação pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal"."O Programa de Venture Capital, gerido pelo BPF e criado no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nacional, recebeu 44 candidaturas, com intenções de investimento superiores a 877 milhões de euros, tendo o BPF (após análise e processo de seleção inicial) notificado todos os candidatos, para, ao abrigo do direito a audiência prévia, e caso assim o entendessem, se pronunciarem", explicou o banco de fomento.O BPF comunicou ainda que terminou o período de avaliação das pronúncias apresentadas e que iniciou a fase de 'due diligence', tendo solicitado aos candidatos informações adicionais."Recebida a informação e concluída a sua análise, de seguida o BPF divulgará e emitirá a classificação e ordenação final das operações elegíveis ao abrigo do referido programa", explica a instituição.Num texto enviado em janeiro, o BPF explicou que o Programa de Venture Capital se propõe a "apoiar o investimento em empresas através da subscrição de fundos de capital de risco geridos por intermediários financeiros -- Sociedades de Capital de Risco ou Sociedades Gestoras de Capital de Risco, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CMVM) ou outra entidade de supervisão europeia equivalente -- que cumpram com as condições de elegibilidade previstas".De acordo com o BPF, este programa pretende ainda "fomentar a constituição ou capitalização empresarial, prioritariamente nas fases de arranque ('pré-seed', 'seed', 'startup', empresas em fase de arranque, 'later stage venture' -- séries A, B e C, ou 'scale-up'), e "promover a entrada em mercado e o crescimento e expansão de empresas viáveis através do desenvolvimento de novos produtos, serviços e mercados, ou do reforço e profissionalização do quadro de pessoal, incluindo a equipa de gestão".JO (PD) // CSJLusa/Fim