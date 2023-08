Novas demissões no Banco de Fomento

O diretor de dívida, capital e desenvolvimento de negócio do Banco de Fomento, tido como um dos mais importantes da instituição, está de saída depois de ter apresentado a demissão no final de junho, avança, esta quinta-feira, o Eco De acordo com a publicação económica, Pedro Magalhães, que entrou no Banco de Fomento através da integração da IFD (Instituição Financeira de Desenvolvimento), uma das duas instituições que foram fundidas na SPGM para dar origem do Banco de Fomento, leva consigo a sua "número dois", Ana Oliveira, tendo as demissões sido ditadas pelo cansaço.Desde que foi criado, em plena pandemia, o Banco de Fomento perdeu vários ativos desde a administradora que tutelava o pelouro do risco e conformidade, Susana Bernardo; ao diretor de "compliance", João Martins, até a vários elementos das equipas que levaram a instituição a lançar um amplo processo de recrutamento, escreve o Eco.