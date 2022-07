PT2030 afasta apoio a estradas e parques de estacionamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O acordo de parceria que o Governo assina esta tarde com a Comissão Europeia sobre o próximo quadro comunitário de apoio afasta expressamente os investimentos em infraestruturas rodoviárias, com algumas exceções, descreve o Público.

"Os investimentos em infraestrutura rodoviária, incluindo estacionamento de automóveis, não serão financiados", ainda que se tratem de "obras de manutenção", explicita o documento que será assinado esta quinta-feira no Fundão.





O jornal explica que há algumas exceções à regra, por exemplo para acesso a portos e áreas empresariais, mas que a ideia geral vai no sentido de afastar estes investimentos, um pouco no sentido do anterior programa, mas já de forma expressa.





No caso do Plano de Recuperação e Resiliência, Portugal teve de cortar 20% das verbas de mil milhões que queria aplicar e teve de alocar às obras dinheiro do leilão de licenças 5G.





No caso do turismo, abrangido por verbas para digitalização, descarbonização ou formação, só haverá apoios a projetos de animação, programação cultural, ou organização de eventos "desde que apresentem potencial de captação de fluxos turísticos de forma sustentada, sejam da iniciativa de entidades públicas e estejam enquadrados numa estratégia de turismo sustentado".





O PT2030 envolve 23 mil milhões de euros até 2027.