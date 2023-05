Habitação pública e rendas acessíveis. As respostas na UE

As dificuldades em conseguir habitação acessível em Portugal são igualmente sentidas por muitos no resto da Europa, onde a procura é por vezes excessiva e os preços muito elevados. A situação varia entre os Estados-membros, mas levou o Parlamento Europeu, em 2021, a apelar aos 27 para que tratem a crise de modo a garantir uma habitação digna e a preços acessíveis para todos.





A última década foi marcada por uma subida quase contínua de preços e rendas nos países da UE - e da OCDE, em geral -, acentuada a partir de 2015, com impacto no acesso ao alojamento, apesar de um período de juros baixos. Entre 2010 e 2021, os preços das casas subiram cerca de 37% no espaço comunitário, segundo dados do Eurostat. Já as rendas aumentaram 16% durante aquele período.





Em relação aos preços das casas, os maiores aumentos foram registados na Estónia, Hungria e Luxemburgo tendo diminuído em Itália, Chipre e Espanha. Em Portugal, os preços e as rendas aumentaram mais do que a média comunitária na última década.