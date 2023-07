Maiores municípios aceitam gerir imóveis do Estado

Os cinco municípios do país com mais população manifestaram já interesse na gestão do património do Estado com aptidão habitacional, na sequência do levantamento que tem vindo a ser levado a cabo pelo Governo. São eles Lisboa, Porto, Sintra, Cascais e Coimbra e integram um conjunto de 18 autarquias onde se juntam também Almada, Amadora, Barreiro, Braga, Caldas da Rainha, Chaves, Oeiras, Palmela, Penafiel, Figueiró

...