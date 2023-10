Número de créditos à habitação de famílias com menos rendimentos em queda acentuada

menor percentagem em financiamentos entre 80% e 90% (30,3%), a favor de 70-80% (33,3%)". Há um ano, prevaleciam os financiamentos

de maiores percentagens (32,9% do total).



Comprador médio é mais jovem



A idade média dos compradores baixou de 39 anos para 38 anos em 12 meses, sendo que 77,8% das escrituras situam-se na faixa etária dos 25 e os 45 anos, um valor superior aos 70,4% de 2022.



Ainda assim, são os mais jovens os que menos contraem crédito. A fatia da população com menos de 25 anos representa 6,1% dos empréstimos para habitação. No campo etário, dominam as pessoas entre os 35 e os 45 que representam quase metade dos créditos, seguidos da faixa dos 25 aos 35 que contraíram 31,3% dos créditos no terceiro trimestre deste ano.





Dados divulgados pelo Idealista esta terça-feira revelam que o número de famílias com rendimentos inferiores a 2 mil euros a contrair crédito habitação caíram 23 pontos percentuais em relação a 2022. No ano passado, estas famílias representavam 32% do total de empréstimos para habitação e os dados do terceiro trimestre de 2023 revelam que são agora apenas 9%.Apesar de serem cada vez menos os créditos para as famílias de menores rendimentos, este grupo continua a ser o que mais mostra intenção de fazer um empréstimo para comprar casa. 41% dos pedidos de crédito foram feitos por famílias com rendimentos inferiores a 2 mil euros, indica o relatório trimestral do portal.De acordo com o Idealista, esta diferença entre o número de pedidos e o número de créditos contraídos justifica-se pela hesitação em avançar depois do processo de consulta devido à "maior pressão sobre o poder de compra e dificuldades de poupança devido à inflação, a subida das taxas de juro, a par do acesso dificultado ao financiamento por via do teste de stress".No sentido contrário, os créditos habitação cresceram significativamente entre as famílias com rendimentos superiores a 8 mil euros mensais. As famílias nesta faixa salarial representam agora 23% dos créditos habitação contratualizados (eram 15% no mesmo período de 2022).Quem viu crescer mais o número de créditos foram as famílias com rendimentos entre o 2 mil e 4 mil euros, que ocupam agora 33% destas operações, mais nove pontos percentuais do que em período homólogo.O idealista destaca também a evolução do preço médio das casas, que se situou em 261.821 euros, uma evolução de 1% em relação ao mesmo trimestre de 2022 e de 26% em relação ao segundo trimestre de 2023. O crédito habitação médio contratualizado foi de 171.435 euros.O relatório do Idealista destaca a "