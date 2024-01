Crédito às famílias atingiu o valor mais alto desde 2007 em novembro

Os bancos concederam às famílias 2.725 milhões de euros em novos empréstimos,. Segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), o valor representa um aumento de 193 milhões face a outubro.







A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação foi de 4,24% em novembro, tendo aumentado muito ligeiramente face ao mês anterior (4,23%). Trata-se do valor mais elevado desde o início de 2012.Por outro lado, as taxas de juro médias dos novos empréstimos paradiminuíram 0,13 pontos percentuais (p.p) e 0,04 p.p, respetivamente, para 9,06% e 5,29%, detalha o BdP.



Os empréstimos para habitação representaram a maior fatia, num total de 2.040 milhões, mais 161 milhões do que no mês anterior.



Taxa mista representou 66% dos novos créditos à habitação



Os novos empréstimos à habitação com taxa mista, ou seja, que tinham taxa de juro fixa numa fase inicial do contrato e que depois passaram a variável, representaram 66% do montante de novos empréstimos à habitação.



À semelhança do que tem acontecido, a prestação média mensal dos créditos à habitação continuou a aumentar, passando de 417 para 422 euros em novembro. "Metade dos créditos à habitação própria permanente tinha, nesse mês, uma prestação igual ou superior a 353 euros", afirma o supervior.