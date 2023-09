Centros comerciais não tiveram travão às rendas nem vão ter apoio

Os rendimentos prediais provenientes de rendas em centros comerciais “não reúnem as condições” para poderem beneficiar do apoio extraordinário ao arrendamento, sendo o respetivo valor “tributado em IRC na íntegra”. A orientação é da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e surge depois de a questão ter sido colocada, junto dos serviços do Fisco, por um senhorio de uma loja num centro comercial.

