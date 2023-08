Governo avalia "o mais breve possível" eventuais medidas sobre aumento das rendas

A legislação portuguesa prevê que os senhorios podem atualizar todos os anos o valor das rendas tendo por base a taxa de variação da inflação, sem a componente da habitação, dos 12 meses terminados em agosto do ano anterior. Esse valor foi conhecido esta quinta-feira, na estimativa rápida, com o Instituto Nacional de Estatística (INE) a apontar para uma variação anual do índice de 6,94%.

Na prática, este valor de inflação sem habitação, implicaria que por cada 100 euros de renda, haveria lugar a um aumento de 6,94 euros. Por exemplo, numa renda de 500 euros, com a aplicação do coeficiente passaria para 534,7 euros (500 x 1,0694). Numa renda de mil euros o valor passaria para 1,069,4 euros.

O Governo reafirma que está a avaliar os dados da inflação conhecidos esta quinta-feira e que podem elevar a atualização das rendas em 6,94% no próximo ano, mas garante que a tomar medidas, serão conhecidas em breve."É preciso avaliar as várias propostas e possibilidades em cima da mesa e depois dessa avaliação poderemos dizer se avançamos com alguma medida ou não", afirmou a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, em declarações transmitidas pela RTP.A dúvida agora é saber se o Governo vai renovar o chamado travão às rendas que limitou a atualização dos contratos que se encontram ao abrigo do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) a 2% nos contratos que renovassem ao longo deste ano.A ministra da Habitação lembrou que os efeitos dos dados conhecidos esta quinta-feira só serão sentidos a partir de 1 de janeiro de 2024 e que ainda há um período para fazer a avaliação até ao final deste ano. "Temos este indicador para o ano de 2024 e será mais o breve possível, mas temos este âmbito temporal até ao final do ano", sublinhou.