Rendas podem aumentar 6,94% em 2024

Os senhorios podem aumentar no máximo as rendas no próximo ano até 6,94%, seguindo o valor da inflação média dos últimos 12 meses sem habitação conhecido esta quinta-feira, 31 de agosto. Caso o Governo não renove o travão como aconteceu este ano, todos os contratos que se encontram no Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) poderão ter o valor mensal da renda aumentar naquela proporção.





A lei portuguesa prevê que os senhorios podem atualizar todos os anos o valor das rendas tendo por base a taxa de variação da inflação, sem a componente da habitação, dos 12 meses terminados em agosto do ano anterior. Esse valor foi conhecido esta quinta-feira, na estimativa rápida, com o Instituto Nacional de Estatística (INE) a apontar para uma variação anual do índice de 6,94%.



Assim, os senhorios podem subir o valor das rendas nessa dimensão, caso não existam outra clausula de atualização prevista no contrato de arrendamento.





A variação do índice de preços no consumidor (IPC) excluindo habitação, nos 12 meses terminados em agosto serve para atualizar o coeficiente de atualização. A atualização é calculada multiplicando o valor atual da renda pelo coeficiente.





