Renda mediana subiu 9,4% no primeiro trimestre e fizeram-se menos novos contratos

O primeiro trimestre deste ano registou uma nova subida nos valores dos arrendamentos, com a renda mediana dos novos contratos a aumentar 9,4 em termos homólogos, isto é, em comparação com o mesmo período do ano passado.



A boa notícia é que, face aos valores contabilizados nos últimos três meses de 2022 há uma ligeira descida, já que então a variação homóloga tinha sido de 10,6%.

Os números foram divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e mostram, por outro lado, que o número de novos contratos caiu face ao primeiro trimestre de 2022: foram no total 24.300, menos 1,7%. A queda, foi, aliás, menos acentuada do que a de -3,3% verificada no final do ano passado.

