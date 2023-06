Despacho interno das Finanças corta no apoio às rendas

Um despacho interno do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, instruiu os serviços da Autoridade Tributária a cortar na fórmula de cálculo de apoio às rendas, escreve nesta quarta-feira o Dinheiro Vivo/DN.

A publicação avança que os serviços da Autoridade Tributária estão a ser instruídos para considerarem - na medida destinada a famílias com taxas de esforço superiores a 35% e rendimentos anuais até 38.632 euros - todo o rendimento, incluindo aquele que é sujeito a dedução específica, isenções, e outro que esteja sujeito a taxas especiais, como pensões de alimentos.

Mas, defende um fiscalista ouvido pelo Dinheiro Vivo/DN, a lei determina como rendimento a considerar a matéria coletável, sendo a norma interna adoptada agora ilegal.

Na legislação, "considera-se ‘rendimento anual"o total do rendimento para determinação da taxa apurado pela AT na liquidação do IRS do beneficiário referente ao último período de tributação disponível".

A publicação escreve que a interpretação feita agora pelas Finanças deverá implicar redução de prestações de apoio nalguns casos, e noutros mesmo a exclusão de apoios, e também que a consideração da matéria coletável colocaria o impacto da medida em mil milhões de euros – e não os 240 milhões previstos pelo Governo.

Já o Governo diz que pretende "assegurar um tratamento equitativo dos diferentes tipos de rendimento", segundo esclarecimento enviado ao Dinheiro Vivo/DN.