Rendas em Lisboa caem pelo segundo trimestre consecutivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O valor das rendas dos novos contratos em Lisboa voltou a descer no quarto trimestre de 2023, seguindo a tendência que começou a ser sentida no verão. De acordo com o Índice de Rendas Residenciais da Confidencial Imobiliário, houve uma redução de 2,2% face ao trimestre anterior.





...