Acordo global sobre impostos está “a milímetros” de acontecer, diz ministro francês

Bruno Le Maire, o ministro das Finanças francês, avançou em declarações à estação televisiva CNBC que um acordo global para os impostos está muito próximo de acontecer. "Estamos a milímetros de um acordo global para um novo sistema internacional de impostos para o século XXI".

Estas declarações foram feitas em Paris, onde o ministro francês reiterou que a "oportunidade para criar este sistema global de impostos não deve ser perdida".

Nesta entrevista, Bruno Le Maire reforçou que está "completamente determinado a abrir caminho para um consenso". De acordo com o governante, "o ponto-chave passa por ter um acordo a ser adotado, o mais tardar até ao final deste mês".

Segundo o governante francês, alguns Estados-membros estão também a sugerir um "período de transição ou de implementação", em alguns casos que poderia durar até uma década. O político francês, que tem sido uma das vozes mais ativas no espaço europeu no que diz respeito à questão dos impostos, refere que existe margem para pensar nesta questão.