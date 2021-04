Aumento de impostos proposto por Biden só atingirá 0,3% dos contribuintes, diz Casa Branca

Leia Também Biden quer aumentar impostos aos mais ricos para financiar medidas sociais

Ainda não foi oficialmente apresentado, mas as notícias sobre o plano de Joe Biden para aumentar os impostos, com a mira apontada aos mais ricos, foram suficientes para motivar críticas à ideia. O presidente dos Estados Unidos estará a planear aquele que poderá ser o primeiro aumento de impostos desde 1993, nota a Bloomberg, que terá como principal finalidade o financiamento do programa económico de longo prazo, concebido para complementar a resposta à crise causada pela pandemia.Uma fonte oficial da Casa Branca avançou ao jornal Financial Times que este aumento de impostos, no que diz respeito ao agravamento da fiscalidade sobre as mais-valias, atingirá apenas 0,3% dos contribuintes. Esta fonte refere "provas crescentes" de que, ao longo de anos recentes, há um maior número de declarações no grupo de mais riscos. "Taxar as pessoas que estão extremamente bem na economia é, de alguma forma, pedir mais dessa parte."Atualmente, os impostos aplicados a ganhos com compra e venda de títulos e dividendos estão nos 20%. Com aquilo que tem vindo a ser revelado sobre o plano de Biden, a percentagem a aplicar poderá chegar aos 39,6%. O FT nota que, tendo em conta outra taxa aplicada aos rendimentos obtidos através de investimentos, apresentada durante o mandato de Barack Obama, a conta total poderá aproximar-se dos 43,4%.A Bloomberg, que cita uma análise independente feita pelo Centro de Política Tributária, estimou que o programa arrecadaria 2,1 biliões de dólares ao longo de uma década.O FT refere que o plano da administração Biden/Harris poderá ser revelado ainda esta semana. Enquanto a apresentação oficial não chega, alguns investidores têm tecido duras críticas à ideia.Scott Minerd, da Guggenheim Partners, referiu-se a este possível aumento como "uma insanidade". Já o "venture capitalist" Tim Draper apontou que o aumento poderá "matar a galinha dos ovos de ouro que é a América".