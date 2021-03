Biden prepara primeiro grande aumento de impostos desde 1993

Ao contrário da lei de estímulo da covid-19 de 1,9 biliões de dólares, a próxima iniciativa, que deve ser ainda maior, não dependerá apenas da dívida do governo como fonte de financiamento. Embora esteja cada vez mais claro que o aumento de impostos será um componente - a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que pelo menos parte do próximo projeto de lei terá de ser paga e sinalizou impostos mais altos -, os principais consultores preparam agora um pacote de medidas que podem incluir um aumento tanto do imposto sobre as empresas como dos impostos sobre os rendimentos mais elevados.





Como cada redução de impostos e crédito tem o seu próprio lóbi a apoiá-los, mexer nas taxas implica muitos riscos políticos. Isso ajuda a explicar porque é os aumentos de impostos na reforma aprovada por Bill Clinton em 1993 se destacam das modestas modificações feitas desde então.





Para o governo Biden, as mudanças planeadas são uma oportunidade não só de financiar iniciativas importantes como infraestrutura, clima e um aumento da ajuda para os americanos mais pobres, mas também para resolver o que os democratas afirmam ser desigualdades no próprio sistema tributário. O plano testará a capacidade de Biden de manter republicanos e democratas unidos.





"Toda a sua visão sempre foi de que os americanos acreditam que a política tributária precisa de ser justa, e ele tem olhado para todas as suas opções de política através dessa lente", disse Sarah Bianchi, chefe de políticas públicas dos EUA na Evercore ISI e ex-assessora económica de Biden. "É por isso que o foco é abordar o tratamento desigual entre trabalho e riqueza".





Embora a Casa Branca tenha rejeitado um imposto sobre a riqueza total, conforme proposto pela senadora democrata progressista Elizabeth Warren, o plano atual do governo tem os mais ricos na mira.





A Casa Branca deve propor um conjunto de aumentos de impostos, principalmente refletindo as propostas de campanha de Biden para 2020, de acordo com quatro pessoas com conhecimento das discussões.





Os aumentos de impostos incluídos em qualquer infraestrutura mais ampla e pacote de empregos provavelmente incluirão a revogação de partes da lei tributária de 2017 do ex-presidente Donald Trump que beneficiam corporações e indivíduos ricos, além de outras mudanças para tornar o código tributário mais progressivo, disseram pessoas a par do plano.





Uma análise independente do plano tributário da campanha de Biden feito pelo Centro de Política Tributária estimou que o programa arrecadaria 2,1 biliões de dólares ao longo de uma década, embora o valor em estudo pelo governo provavelmente seja menor. Bianchi disse no início deste mês que os congressistas democratas podem concordar em 500 mil milhões.