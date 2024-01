Bloco propõe novo imposto sobre heranças e grandes fortunas

O Bloco de Esquerda recupera no programa eleitoral uma medida que já tinha defendido em 2019 para tributar as heranças e as grandes fortunas. No documento publicado esta semana, depois de apresentadas as linhas gerais no passado sábado, o partido liderado por Mariana Mortágua propõe novos tributos para aliviar as desigualdades na distribuição dos rendimentos e da riqueza.





...