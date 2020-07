Bruxelas quer acabar com competição fiscal na UE e taxar plataformas digitais

As fragilidades ainda existentes no funcionamento do mercado único europeu expostas pela pandemia e a necessidade de financiar o relançamento económico da União Europeia levaram Bruxelas à apresentação de um plano de ação através do qual a Comissão Europeia pretende garantir uma taxação justa e evitar práticas injustas de competição entre Estados-membros.O pacote de medidas para uma "tributação justa" visa "contribuir para a retoma e o crescimento da Europa" e "assenta em dois pilares: justiça e simplicidade", refere em Comissão em comunicado.Os objetivos enunciados passam por "fomentar a justiça fiscal, intensificando a luta contra os abusos fiscais, combatendo a concorrência fiscal desleal e aumentando a transparência no domínio da tributação", sendo atribuída particular relevância à necessidade de "simplificação das regras e dos procedimentos fiscais, a fim de melhorar o enquadramento para as empresas em toda a UE". Isto deve ser conseguido através da eliminação dos "obstáculos fiscais e encargos administrativos que recaem sobre os contribuintes nos setores mais diversos".O pacote apresentado divide-se em três pilares, sendo primeiro dos quais um plano de ação contempla 25 medidas, com um calendário de implementação que vai até 2024, para promoção de uma "tributação mais simples, mais justa e mais adequada à economia moderna".O segundo consiste numa "proposta relativa à cooperação administrativa" que visa estender "as normas da UE em matéria de transparência fiscal às plataformas digitais, para que estas últimas paguem igualmente uma quota-parte justa de impostos sobre os lucros realizados".Por fim, o terceiro e último pilar consiste na "comunicação sobre a boa governação fiscal" e pretende "promover a tributação justa e reprimir a concorrência fiscal desleal, tanto na UE como a nível internacional"(Notícia em atualização)