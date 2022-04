A carga fiscal subiu para 35,8% do PIB no ano passado, renovando o recorde registado em 2020, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta sexta-feira, 8 de abril.Segundo as estatísticas das receitas fiscais divulgadas esta sexta-feira, a carga fiscal, medida pelas receitas com impostos e com as contribuições sociais efetivas no PIB, subiu de 35,3% em 2020 para 35,8% no ano seguinte."Em 2021, a carga fiscal aumentou 7,1% em termos nominais, atingindo 75,6 mil milhões de euros, o que corresponde a 35,8% do PIB", escreve o INE.

A receita com impostos diretos subiu 2,2%, à boleia sobretudo da subida da receita com IRS, que cresceu 5,7%. Por outro lado, a receita de IRC desceu 6,6%.



Também as contribuições sociais efetivas tiveram um crescimento expressivo, de 6,9%, devido "ao crescimento do emprego remunerado e a subida do salário mínimo", afirma o INE.



"Tal como em 2020, as medidas de proteção do emprego, das remunerações e da retoma progressiva de atividade, explicam também a evolução positiva da receita do IRS e das contribuições sociais", justifica o gabinete de estatísticas nacional.



Já a receita com os impostos indiretos cresceram 10,6% face a 2020, à boleia da recuperação do consumo que se verificou em 2021. Assim, "constituíram a componente que mais contribuiu para o aumento da receita fiscal", diz o INE.



O IVA subiu 13,4%, o ISP 7,7%, o IMT 37,1%, o imposto de selo 10,4% e o IMI 2,1%. O imposto sobre o tabaco e o ISV ainda caíram face a 2020, 0,1% e 3%, respetivamente.





