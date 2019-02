As Carrinhas do IRS, como eram conhecidas, tinham horário alargado, para diminuir as filas de espera.

É uma revolução lenta mas imparável que veio alterar totalmente a forma como os contribuintes comunicam com o Fisco e como a autoridade tributária fiscaliza as relações económicas. Num trabalho de fundo a publicar esta quinta-feira (na edição em papel e no Negócios Premium), o Negócios mostra-lhe como o fenómeno da digitalização veio mudar a relação do Fisco com os contribuintes e os resultados obtidos no combate à fraude. Apesar das mudanças, Portugal continua a pontuar mal nas comparações internacionais. Ao Negócios, a Autoridade Tributária promete aprofundar este caminho e reduzir o tempo que os contribuintes gastam a cumprir as suas declarações contributivas.