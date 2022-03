Estado vai encaixar 11,5 milhões por dia com subida dos combustíveis

O agravamento do preço dos combustíveis irá constituir uma fonte adicional de receita para o Estado. Segundo cálculos da BA&N Research Unit, considerando os novos preços médios, a receita gerada pela gasolina e gasóleo para os cofres do Estado irá ascender, diariamente, a 11,5 milhões de euros.

De acordo com a BA&N "o gasóleo deverá registar um agravamento de cerca de 14 cêntimos por litro, enquanto a gasolina prepara-se para ficar 8 cêntimos mais cara. Será a 10.ª subida consecutiva de ambos os produtos, sendo que no caso do gasóleo o aumento desta semana será quase tão grande quanto o acumulado desde o início do ano: até esta subida, o preço médio do litro do diesel simples tinha aumentado 17,4 cêntimos".





Na prática isto significa que o preço da gasolina vai superar os dois euros por litro, enquanto o diesel se irá aproximar deste valor. Por cada litro de gasolina vendido, o Estado irá arrecadar mais de um euo em impostos.





A BA&N Research Unit lembra que "desde esde o início da ofensiva militar russa, o barril de petróleo apresentou uma valorização de mais de 15%. Chegou a cotar bem perto dos 120 dólares, um máximo de 11 anos, mas aliviou a escalada para um valor em torno dos 112 dólares que em euros o põe acima da fasquia dos 100 euros por barril, tendo em conta que o euro está a valer já menos de 1,10 dólares".



As estimativas do Negócios apontam para uma subida ainda mais pronunciada nos preços dos combustíveis: 19 cêntimos no gasóleo e nove cêntimos na gasolina.