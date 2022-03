Rio: Orçamento "está a ganhar dinheiro" com aumento do preço do petróleo

Leia Também Atestar o depósito com diesel já é 18 euros mais caro do que em 2021

Leia Também Estado vai encaixar 11,5 milhões por dia com subida dos combustíveis

Leia Também Diesel pode ficar até 19 cêntimos mais caro na próxima semana. Gasolina deverá subir 9 cêntimos

O líder do PSD, Rui Rio, disse este domingo que o Orçamento do Estado "está a ganhar dinheiro" com o aumento do preço do petróleo, em consequência da guerra na Ucrânia, e realçou que o Governo "pode baixar os impostos"."Impõe-se que cumpra isso, que baixe os impostos", declarou Rui Rio, no encerramento do XVIII congresso do PSD/Madeira, no Funchal, no qual Miguel Albuquerque tomou posse como presidente da comissão política pela quinta vez consecutiva, após vencer as eleições internas de 11 de fevereiro, em que foi o único candidato, com 98,3% dos votos.O líder nacional social-democrata explicou que o Orçamento do Estado "está a ganhar dinheiro" com o aumento do preço do petróleo devido ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA)."O ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos] são valores fixos, mas o IVA são 23% sobre o global do preço do crude, mais os outros impostos. Portanto, os 23% que incidiam sobre 'x' agora incidem sobre um 'x' maior e 23% sobre um 'x' maior é muito mais", esclareceu.E reforçou: "Portanto, o Governo pode baixar os impostos. Pode, porque neste momento está a ganhar muito mais dinheiro do que aquilo que ganhava quando a gasolina e quando o petróleo estavam mais baratos."Rui Rio disse ainda que o executivo socialista lançou uma "carga fiscal brutal" sobre os combustíveis e acusou o primeiro-ministro de não cumprir as promessas nesse setor."Impunha-se que o Dr. António Costa pelo menos cumprisse aquilo que disse que ia fazer quando aumentou o imposto sobre os combustíveis e que disse que, quando o crude subisse, ele baixava o imposto. O crude já subiu e ele não baixou o imposto", advertiu.O líder do PSD apontou, entretanto, para uma "menor globalização" no futuro e alertou para "dois pontos fundamentais" decorrentes da guerra na Ucrânia, nomeadamente a necessidade de "estrangular" a economia da Rússia e, ao mesmo tempo, estabelecer diálogo com o Governo."É difícil de engolir", disse, alertando para o perigo de se encurralar o Presidente russo, Vladimir Putin."Se ele não tiver saída possível, vamos todos sofrer uma consequência brutal e, por isso, por mais que nos possa partir o coração, nós temos de pôr a cabeça, a lógica, acima de tudo", afirmou, acrescentando: "Por mais que ele não mereça uma palavra, tal é o desprezo que penso que todos nós sentimos por ele, infelizmente não se pode cortar o diálogo, porque será pior para todos nós e até pior para muito povo russo."Rui Rio considerou, no entanto, que os portugueses vão pagar pelas sanções que estão a ser impostas à Rússia e alertou para o aumento da inflação e para a perda de poder de compra."A verdade é os portugueses têm de estar conscientes daquilo que todos nós também vamos ter de pagar por essas sanções, que temos de impor à Rússia e que são absolutamente fundamentais para o equilíbrio e para a paz mundial", disse.A propósito do conflito, os congressistas cumpriram, de pé, um minuto de aplausos pela resistência ucraniana perante a invasão russa.O líder do PSD manifestou, por outro lado, preocupação por "mais quatro anos de governação" socialista no país, agora com maioria absoluta, e acusou os governos de António Costa de aplicarem um modelo de crescimento económico errado."Temos de desenvolver a nossa economia pelo lado da oferta, da produção", disse, indicando que o PS procede "ao contrário", ao induzir o crescimento pelo consumo."É um erro de todo o tamanho", afirmou.Rui Rio disse que a Região Autónoma da Madeira, governada desde sempre pelo PSD, mas em coligação com o CDS-PP desde 2019, é um exemplo para o país."Nós temos muitos caminhos à nossa disposição, mas temos de ter coragem para reformar, coragem para saber ler a realidade, ler o futuro e ter a estratégia adequada", disse. E acrescentou: "Não é fácil, mas Portugal tem uma forma mais direta de o fazer -- é pôr os olhos naquilo que se fez na Madeira, copiar e fazer igual."