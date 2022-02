Combustíveis pesam 8% nos orçamentos das famílias

Portugal ocupa a 10.ª posição no raking europeu do peso das faturas da gasolina e do gasóleo nos rendimentos das famílias. Apenas um terço do montante pago pelas famílias para abastecer pode ser explicado pela "montanha russa" do petróleo no mercado internacional.

Combustíveis pesam 8% nos orçamentos das famílias









