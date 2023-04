Fisco diz que custo por quilómetro já inclui portagens e parque

As empresas que paguem ajudas de custo aos seus trabalhadores pela utilização de viatura própria não podem ir acima dos 0,36 euros por quilómetro, sendo que esse valor, além do combustível, terá de cobrir também os custos com portagens e de estacionamento. O excesso já paga imposto.

