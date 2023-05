Fisco inflexível na aplicação das regras dos benefícios fiscais a deficientes

O secretário de Estado, Nuno Félix, defendeu no Parlamento a posição da Autoridade Tributária.









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma pessoa com um grau de deficiência superior a 60%, cujo estado clínico seja reavaliado, concluindo-se que o grau de deficiência passa a ser inferior, não poderá, nos anos subsequentes, continuar a ser abrangida pelos benefícios fiscais previstos para estes casos, uma vez que, se assim não for, acaba por estar em causa uma violação do princípio da igualdade. Em resumo, é esta a posição da Autoridade Tributá...