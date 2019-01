milhares de contribuintes começaram a ser notificados para o pagamento de multas por não terem aderido à caixa postal eletrónica ou por não terem cumprido essa obrigação fiscal dentro do prazo legal.Segundo dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, divulgados agora pelo Ministério das Finanças, foram instaurados 48.285 processos de contraordenação por falta de comunicação da adesão a este serviço, dos quais 48.052 foram anulados. Dos anulados, 8.354 registavam pagamento da multa, que será agora devolvida. E os restantes 233 processos já tinham sido extintos pelos Serviços de Finanças, acrescenta a tutela.Depois da polémica gerada em torno destas multas, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tinha mandado suspender os processos que ainda decorriam. Com o Orçamento do Estado para 2019 foi conhecida a solução para os contribuintes que tinham pago as multas voluntariamente.O Orçamento do Estado alterou o Código do Procedimento e Processo Tributário e ao Regime Geral das Infrações Tributárias, revogando as contraordenações entre os 50 e os 250 euros previstas. Assim, os contribuintes que estão obrigados a aderir à Via CTT (empresas e recibos verdes que faturem acima de 10 mil euros por ano) já não serão multados caso falhem o prazo.