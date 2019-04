Quem não tiver Via CTT não pode pedir reembolsos de IVA e IRC

Um contribuinte que não tenha ou não tenha comunicado às Finanças a sua caixa postal eletrónica, a chamada Via CTT, não receberá reembolsos de IVA ou de IRC a que tenha direito enquanto não regularizar a sua situação. A medida decorre de um despacho normativo assinado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e publicado esta quinta-feira em Diário da República.

De acordo com o diploma, nestes casos verifica-se a "suspensão do prazo de concessão do reembolso e da contagem de juros" a que o contribuinte teria direito caso o Fisco não realizasse o reembolso dentro do prazo legal. Nesses casos, o sujeito passivo será notificado para regularizar a falta num prazo de dez dias, e se o não fizer então o reembolso será indeferido e não se contam juros.

Isso não quer dizer que o contribuinte perca o direito ao reembolso. O que acontece é que o valor em causa entra na sua conta corrente e poderá ser pedido em momento posterior e, claro, desde que a situação da Via CTT se encontre regularizada.

Recorde-se que em julho do ano passado passado, milhares de contribuintes começaram a ser notificados para o pagamento de multas por não terem aderido à caixa postal eletrónica ou por não terem cumprido essa obrigação fiscal dentro do prazo legal. A situação gerou uma grande polémica e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais acabou por mandar suspender os processos em curso.

Posteriormente, o Orçamento do Estado para 2019 alterou o Código do Procedimento e Processo Tributário e ao Regime Geral das Infrações Tributárias, revogando as contraordenações entre os 50 e os 250 euros previstas. Assim, os contribuintes que estão obrigados a aderir à Via CTT (empresas e recibos verdes que faturem acima de 10 mil euros por ano) já não serão multados caso falhem o prazo. No entanto, sabe-se agora, também não poderão receber reembolsos a que tenham direito enquanto não regularizarem a situação.