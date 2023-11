Fisco vai passar a trocar informações sobre criptoativos com 47 jurisdições

A AT e outras 47 administrações tributárias comprometem-se a avançar com a troca automática de informações sobre criptoativos a partir de 2027, o que permitirá conhecer os rendimentos dos contribuintes com estas operações. Veja a lista dos 48 países e territórios.

