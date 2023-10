Bitcoin alcança patamar dos 35 mil dólares. É a primeira vez em 17 meses

A bitcoin escalou mais de 11% durante a sessão desta terça-feira, tendo alcançado o patamar dos 35 mil dólares pela primeira vez desde o início de maio de 2022. Entretanto, a criptomoeda mais valiosa do mercado aliviou para uma subida de 3,5% para 34.260,55 dólares.





A euforia em torno do possível surgimento de um "exchange traded fund" (ETF) com exposição direta ao preço "spot" da bitcoin foi o principal impulsionador para este movimento.









A especulação em torno de uma potencial luz verde dada pelo supervisor norte-americano de capitais (na sigla inglesa SEC) que permita a oferta de ETF foi alimentada por uma formalidade judicial proclamada esta segunda-feira.





Um tribunal federal nos EUA encerrou formalmente o processo a decorrer nesta instância, e que deu razão à Grayscale Investments em detrimento da SEC.





O supervisor liderado por Gary Gensler recusou, em junho do ano passado, o pedido da Grayscale Investments para converter o Grayscale Bitcoin Trust - um veículo de investimento que permite aos "players" aplicarem o seu dinheiro em bitcoin através da compra de participações neste produto – num ETF com exposição direta à bitcoin.





No final de agosto o tribunal decidiu anular a decisão do supervisor, tendo considerado a mesma como "arbitrária" e tomada por "capricho", já que, no entendimento da justiça, a SEC não conseguiu explicar "a diferença de tratamento dada a produtos semelhantes". Na altura foi dado à SEC possibilidade de recorrer, o que não aconteceu. Agora o caso está formalmente encerrado.





The iShares Bitcoin Trust has been listed on the DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation, which clears NASDAQ trades). And the ticker will be $IBTC. Again all part of the process of bringing ETF to market.. h/t @martypartymusic pic.twitter.com/8PQP3h2yW0