Governo afasta para já descida do IVA da luz

Vários países da União Europeia estão a reduzir o IVA da eletricidade para atenuar a subida do preço da energia, mas, por agora, essa não é uma intenção do Governo. Consulta ao Comité do IVA pode deixar de ser obrigatória nas “próximas semanas”, admite Bruxelas.

Governo afasta para já descida do IVA da luz









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Governo afasta para já descida do IVA da luz O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar