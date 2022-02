Governo altera tabelas de IRS ainda este mês

Leia Também Reembolsos de IRS voltam ao nível pré-pandemia

As tabelas de retenção de IRS deverão ser revistas ainda em fevereiro. Segundo avança a edição desta terça-feira do Correio da Manhã , o Governo vai avançar já com a medida, de forma a evitar reembolsos em excesso em 2023.O objetivo é adaptar as tabelas aos novos escalões de IRS que serão incluídos no Orçamento do Estado para 2022. O Executivo já tem informação suficiente para concluir que, face aos aumentos verificados no início do ano, há contribuintes que estão a descontar mais porque mudaram de escalão.Os efeitos da medida deverão ser sentidos já em março, o que significa que a partir do próximo mês as famílias deverão sentir um alívio na carga fiscal, ao invés de receberem o imposto cobrado em excesso em 2023.Tal como o Negócios já tinha avançado , esta opção estava em cima da mesa do Governo e "tem a vantagem de ajustar já o rendimento ao imposto a pagar", segundo fonte do Executivo.